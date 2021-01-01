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Электрические зубные щетки

Электрическая зубная щетка – прибор, который завоевывает все большую популярность. Причин тому много, и основная – такие щетки намного эффективнее мануальных.

За счет высокой скорости вибрации щетинок, от 5000 до 1 660 000 движений в минуту, электрическая щетка быстро и качественно удаляет налет и остатки пищи из самых труднодоступных мест.

Кроме того, у многих электрических щеток есть таймер для контроля времени чистки и индикатор давления во избежание травмирования десны.

Некоторые модели зубных щеток совместимы с мобильным приложением и, как персональный тренер, контролируют эффективность чистки зубов и отслеживают прогресс.

Электрические зубные щетки бывают звуковые, ультразвуковые и ионные модели, эффективность которых особенно высока.

Ультразвуковые электрические зубные щетки очищают зубы за счет колебания щетинок, но к этому механическому воздействию добавляется еще и ультразвук, которые разрушает бактериальные цепочки и убивает микробы.

Звуковые зубные щетки очищают полость рта от налета, бактерий и остатков пищи деликатно и аккуратно.

Такие щетки оснащены мини-генераторами, функционирующими на высоких частотах. Благодаря генераторам звуковые волны, переходящие на ворсинки, совершают порядка 30 000 движений в минуту.

Ионная зубная щетка работает за счет эффекта изменения полярности поверхности зубов. За счет этого остатки пищи и налета отделяются от поверхности зубов, переходя во взвешенное состояние.

Типы электрических зубных щеток

Электрические зубные щетки бывают детские и взрослые, звуковые, ультразвуковые и ионные.

В нашем интернет-магазине вы можете выбрать самые разные модели электрических щеток от ведущих производителей, таких как Megasonex, Braun Oral-B, Revyline, Philips, Hapica и т.д.

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