Ирригатор – это профессиональный прибор для эффективного очищения Ваших зубов от остатков пищи и бактерий, а также массажа десен. Почему его стоит купить ? Он очень хорошо справляется с зубным налетом и обеспечивает качественную гигиену и профилактику заболеваний всей ротовой полости. Принцип его действия заключается в том, что в наконечник ирригатора подается струя жидкости под высоким давлением.

Этот процесс хорошо подходит для очистки труднодоступных мест, куда не попадает зубная щетка. Современные стоматологи очень часто предлагают своим пациентам приобрести ирригатор для его ежедневного использования, так как противопоказаний у таких устройств на сегодняшний день практически нет.

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