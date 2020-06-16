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Ирригатор Revyline RL 500
Ирригатор Revyline RL 500
арт. 4743
5 400 р.
Ершики Revyline Mix
Ершики Revyline Mix
арт. 5491
250 р.
Портативный ирригатор Revyline RL210
Портативный ирригатор Revyline RL210
арт. 4955
3 200 р.
Revyline RL 100 + Revyline RL 010
Revyline RL 100 + Revyline RL 010
арт. А27
5 990 р.6 700 р.
Ирригатор Revyline RL 800
Ирригатор Revyline RL 800
арт. 5424
3 900 р.
Зубная нить Revyline PTFE Black Edition, мятная вощеная, 50 м
Зубная нить Revyline PTFE Black Edition, мятная вощеная, 50 м
арт. 5519
250 р.
Последние
Ополаскиватель Waterdent Teens Анти-кариес, 500 мл
Ополаскиватель Waterdent Teens Анти-кариес, 500 мл
арт. 5710
 770 р.  515 р.
Ополаскиватель Waterdent с гиалуроновой кислотой Увлажняющий, 500 мл
Ополаскиватель Waterdent с гиалуроновой кислотой Увлажняющий, 500 мл
арт. 5709
770 р.
Ополаскиватель PresiDENT White Здоровая белизна зубов, 250 мл
Ополаскиватель PresiDENT White Здоровая белизна зубов, 250 мл
арт. 5708
290 р.
Зубная паста PresiDENT White & Yummy Шоколадный фондан с мятой, 75 г
Зубная паста PresiDENT White & Yummy Шоколадный фондан с мятой, 75 г
арт. 5705
320 р.
Зубная паста PresiDENT White & Yummy Арбуз - мятный сорбет, 75 г
Зубная паста PresiDENT White & Yummy Арбуз - мятный сорбет, 75 г
арт. 5704
320 р.
Зубная паста PresiDENT White & Yummy Манго - мусс с мятой, 75 г
Зубная паста PresiDENT White & Yummy Манго - мусс с мятой, 75 г
арт. 5703
320 р.
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Ирригатор для зубов и полости рта от эксперта в области гигиены Ирригатор.ру

Добро пожаловать в интернет-магазин Ирригатор.ру. В нашем магазине Вы найдете широкий ассортимент товаров для ухода за зубами и полостью рта.

Вы можете приобрести мануальные и электрические щетки, зубную пасту из разных стран и другую продукцию для ухода за различными ортодонтическими конструкциями. Также в нашем магазине Вы сможете купить ирригатор любого типа в зависимости от необходимости и Ваших личных предпочтений.

Наши специалисты помогут Вам правильно подобрать и купить ирригатор, зубную щетку и косметику для ухода за полостью рта. Вы сможете получить подробную информацию и уточнить все интересующие вопросы, обратившись к нам по телефону или приехав в один из наших пунктов самовывоза.

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